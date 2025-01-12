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Названы две привычки, повышающие риск возникновения мигрени

Daily Mail: долгое использование смартфона может спровоцировать приступ мигрени
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Shutterstock

Ученые из Центральной больницы Тайюаня (Китай) установили, что повысить риск возникновения мигрени могут две привычки — длительное пребывание перед экранами гаджетов и злоупотребление мясом птицы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В исследовании приняли участие здоровые добровольцы и лица, страдающие от мигрени — головной боли, которая характеризуется периодически повторяющейся пульсацией. Такая боль нередко сопровождается как минимум одним из следующих симптомов: тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к свету и звуку.

Участники рассказали о частоте возникновения приступов мигрени, а также предоставили данные о своем рационе питания и «экранном» времени. Анализ полученной информации показал, что употребление большого количества мяса птицы коррелировало с высоким риском возникновения мигрени. У лиц, в рационе которых присутствовали кофе и жирная рыба (такая как скумбрия и тунец), вероятность появления такой головной боли была ниже.

Также ученые подтвердили, что мигрень может провоцировать чрезмерное увлечение гаджетами. Длительное экранное время не только увеличивало продолжительность и частоту головных болей у пациентов с мигренью, но и было связано с ухудшением качества сна и дневной сонливостью.

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