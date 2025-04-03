Губернатор Шапша рассказал об обстановке в Калужской области после атаки дронов

Губернатор Шапша: при перехвате четырех дронов под Калугой никто не пострадал

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Калужскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Калужской области четыре беспилотника. На место ЧП прибыла оперативная группа.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, рассказал Шапша.

Как сообщило Минобороны РФ, в ночь на 3 апреля силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 23 украинских беспилотника, четыре из них — в Калужской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Россия обвинила Украину в несоблюдении моратория на удары по энергообъектам.