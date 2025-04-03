В Мьянме нашли погибшего при землетрясении россиянина

Предположительно, тело россиянина, вытащили из-под завалов в Мандалае в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

По данным агентства, погибший работал учителем. При нем нашли паспорт.

Фрагменты тела отправят в Москву для генетической экспертизы, рассказал собеседник агентства.

По данным китайского агентства «Синьхуа», в результате землетрясения в Мьянме погибли 3085 человек. Пострадали 4715 человек, 341 — пропал без вести.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее спасателям в Мьянме удалось вытащить из-под завалов человека спустя пять дней.