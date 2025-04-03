В Арканзасе объявили режим ЧС из-за погодных условий

Губернатор американского штата Арканзаса Сара Сандерс объявила в штате режим ЧС из-за активности штормов. Об этом сообщает CNN.

По словам мэра города Лейк-Сити Кэмерона Тейта, пронесшийся по территории населенного пункта торнадо уничтожил как минимум пять домов и линию электропередачи.

В Национальной метеорологической службе США подчеркнули, что угроза штормов и торнадо наблюдается в девяти штатах: Арканзасе, Луизиане, Техасе, Теннесси, Миссисипи, Миссури, Кентукки, Иллинойсе и Индиане.

До этого сообщалось, что в штате Арканзас бушует мощнейший торнадо.

Метеослужба США выпустила для нескольких городов штата предупреждения о возможном серьезном ущербе. В связи с этим жителям следует незамедлительно искать убежище в подвалах или внутренних комнатах на самых нижних этажах прочных зданий.

31 марта сообщалось, что шторм оставил без электричества около 400 тысяч домов в пяти штатах США.

Отмечается, что сильнее всего от шторма пострадал штат Мичиган на юге США, где без света остались 248,2 тысячи домов. Также электричество пропало в штате Висконсин (64,1 тысячи), Индиана (50,6 тысячи), Миссисипи (22,2 тысячи) и Луизиана (18,6 тысячи).

Ранее в США около 300 тысяч человек остались без электроснабжения в результате прохождения торнадо.