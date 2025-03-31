В США сотни тысяч домов оказались обесточены из-за шторма

В США около 400 тысяч домов остались без света из-за шторма

Шторм оставил без электричества около 400 тысяч домов в пяти штатах США. Такие данные приводит мониторинговый ресурс PowerOutage.

Отмечается, что сильнее всего от шторма пострадал штат Мичиган на юге США, где без света остались 248,2 тысячи домов. Также электричество пропало в штате Висконсин (64,1 тысячи), Индиана (50,6 тысячи), Миссисипи (22,2 тысячи) и Луизиана (18,6 тысячи).

По данным телеканала CBS News, во время шторма в Мичигане дерево упало на автомобиль, в результате чего пострадали трое пассажиров, еще троих не удалось спасти.

В середине марта в Соединенных Штатах Америки около 300 тысяч человек остались без электроснабжения в результате прохождения торнадо. Отключение электроснабжения фиксировалось в штатах Северная Каролина, Джорджия, Теннесси, Алабама, Миссисипи, Миссури, Огайо и Мичиган. В это же время шторм обрушился на территорию штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас. Сообщалось, что погодные явления угрожают жизни 138 млн человек. В результате сильного ветра в Равнинных штатах произошли сильные пыльные бури.

Ранее синоптик предупредил россиян о многочисленных природных катаклизмах.