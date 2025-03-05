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Роспотребнадзор поддержал увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах до ₽500 тысяч

Роспотребнадзор поддержал увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах
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Depositphotos

Роспотребнадзор поддержал законопроект об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах до 500 тыс. рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

Депутаты Госдумы разрабатывают проект закона, который предполагает увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах для физических лиц с 500-1500 рублей до 25 тыс. рублей, для юридических лиц — с 10-20 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Предложение было направлено на отзыв главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Ведомство поддержало его.

Там отметили, что размер штрафов не менялся с 2008 года, что не стимулирует нарушителей.

Зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил агентству, что палата продолжит добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия.

В октябре сообщалось, что житель Ангарска притворялся глухим, чтобы не убирать в квартире по требованию приставов.

Ранее москвичи попросили прокуратуру защитить их от «кошачьей квартиры».

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