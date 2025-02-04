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В России заявили о тараканах и антисанитарии в точках питания сети Subway

Журналисты «SHOT проверки» нашли тараканов в точках питания сети Subway
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В работе нескольких точек сети быстрого питания Subway в России выявили многочисленные нарушения. Об этом сообщает проект «SHOT проверка».

Так, журналисты проекта обнаружили тараканов и антисанитарию на кухнях, зафиксировали использование просроченных продуктов и отсутствие медицинских книжек у сотрудников. По их словам, еду в точках питания готовят на грязных разделочных поверхностях с использованием гнилых овощей.

«Санитарно-техническое состояние таких заведений неудовлетворительное. Это кишечная палочка, гельминты и пищевая инфекция для потребителей. Работа таких предприятий должна быть приостановлена до устранения всех замечаний», — сказала эксперт, профессор кафедры гостиничного и ресторанного дела МГУСиТ Ольга Пасько.

Кроме того, были выявлены нарушения в финансовой политике ряда заведений. Предполагается, что некоторые владельцы франшиз не оформляли сотрудников официально и задерживали зарплаты.

Редакция проекта направила запросы в контролирующие органы и потребовала провести дополнительные проверки в заведениях.

В конце января сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина купил консервы с жареной килькой в томатном соусе и обнаружил там морского таракана. Консервы торговой марки «Вкусные консервы» нижегородец приобрел в магазине «Пятерочка».

Ранее россиянам рассказали о деятельности подпольных врачей в стране.

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