На Украине прохожие «отбили» мужчину у сотрудников ТЦК

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) напали на мужчину и начали тащить его к автомобилю, однако в ситуацию вмешались прохожие и «отбили» задержанного. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале, опубликовав видеозапись происшествия.

В каком населенном пункте произошел инцидент — неизвестно. На кадрах автор видео требует, чтобы военкомы перестали избивать задержанного и отпустили его. Несколько женщин вступились за мужчину и начали вытягивать его из рук сотрудников ТЦК. В ходе потасовки один из военкомов ударил женщину, сообщил автор видеозаписи. В итоге украинец, едва не ставший жертвой насильственной мобилизации, сумел сбежать, а военкомов, продолжающих конфликтовать с прохожими, успокоили полицейские.

28 марта депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что действующая в стране система мобилизации основана на «рабовладельческих принципах».

26 марта уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец отметил, что нарушения со стороны сотрудников ТЦК приобрели массовый и системный характер. По его словам, избиения, провокации ДТП и принуждение к мобилизации стали «новым вирусным трендом».

Ранее киевского блогера избили возле военкомата, а заступившегося за него отца задержали.