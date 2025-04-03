Землетрясение произошло у побережья Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Индонезии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр находился в 169 км к северо-западу от города Тернате, где проживают около 101 тысячи человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 48 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

31 марта сообщалось, что ближайшей зимой примерно 298 тысяч человек могут стать жертвами мегаземлетрясения в Нанкайском разломе в Японии. Подземные толчки силой не менее шести баллов затронут 31 из 47 префектур Японии. Кроме того, ожидаются цунами высотой не менее трех метров. При наихудшем сценарии сила возможного землетрясения достигнет девяти баллов.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее спасателям в Мьянме удалось вытащить из-под завалов человека спустя пять дней.