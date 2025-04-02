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В Приангарье более 200 домов оказались обесточены после крушения самолета

Кобзев: в Иркутской области 210 домов остались без света после крушения Ту-22М3
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Самолет Ту-22М3, потерпевший крушение около населенного пункта Буреть Усольского района Иркутской области, при падении задел линию электропередачи, в результате чего без света остались 210 домов и три социально-значимых объекта. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта», — написал он.

По словам Кобзева, специалисты Иркутской электросетевой компании работают над восстановлением энергоснабжения. Ориентировочно, работы будут завершены утром, добавил глава региона.

2 апреля в Иркутской области рухнул стратегический ракетоносец Ту-22М3. Самолет без боекомплекта упал в безлюдной местности. По данным SHOT, перед крушением летчик увел борт от жилых домов. Это уже третий Ту-22М3, упавший за последние два года.

По данным Минобороны РФ, воздушное судно выполняло плановый полет, но на его борту возникла техническая неисправность. В результате самолет упал в безлюдной местности. Члены экипажа, состоявшего из четырех человек, успели катапультироваться до столкновения воздушного судна с землей. Однако при приземлении один из пилотов получил серьезные травмы, его спасти не удалось.

Ранее в Волосовском районе Ленинградской области упал вертолет.

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