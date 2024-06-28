Больше половины россиян поддержали идею о законодательном регулировании дипфейков

Половина россиян считает, что дипфейки представляют опасность, а 54% граждан страны заявляют о необходимости регулирования дипфейков на законодательном уровне. Об этом на состоявшейся во время Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2024) сессии «Украденная личность. Правовые аспекты регулирования дипфейков и подделок голоса» заявил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Гендиректор «Диалог» отметил, что сгенерированный с помощью искусственного интеллекта контент может становиться средством обмана, мошенничества и манипуляции общественным мнением. Поэтому в России все чаще поднимаются вопросы противодействия недостоверной информации такого типа.

По словам советника генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихона Макарова, сегодня дипфейки нередко применяются в злонамеренных и преступных целях, представляя реальную угрозу безопасности личности, государству, бизнесу. Поэтому тема опасности дипфейков является актуальной и обсуждаемой.

Начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева констатировала, что по сравнению с 2022 годом в 2023 году количество видеодипфейков выросло в 3 раза, а аудиодипфейков — практически в 8 раз.

При этом экспертное сообщество прогнозирует еще более широкое распространение дипфейков в ближайшие годы, добавила она.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин уточнил, что на сегодняшний день самой большой проблемой являются видео- и аудиодипфейки.

По его мнению, обсуждаемые меры регулирования, в том числе маркировка, не обеспечивают необходимое решение в полной мере.

«Нейросети учатся на своих ошибках, поэтому людям нужен доступный инструмент для проверки контента. Государству сейчас необходимо сконцентрироваться на этой задаче и объединить лучшие проекты, которые есть в России для распознавания дипфейков», — заявил парламентарий.

Он убежден, что без такого инструмента, как регуляторика, не обойтись.

«Но торопиться с регуляторикой не нужно, чтобы, регулируя, не сделать работу наших компаний-разработчиков сложнее», — добавил Горелкин.