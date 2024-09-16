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В России хотят ввести наказание за кражу и клевету с использованием дипфейков

В Госдуме рассмотрят законопроекты о наказании за преступления с дипфейками

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Государственную думу России на рассмотрение внесут законопроект, который предполагает введение нового квалифицирующего признака в нескольких статьях Уголовного кодекса — использование дипфейк-технологий (deepfake), сообщает ТАСС.

Рассмотрение законопроекта в парламенте назначено на понедельник, 16 сентября.

Изменения планируется внести в статьи «Клевета», «Мошенничество», «Кража», «Вымогательство», «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Например, за клевету с использованием дипфейк-технологий будет назначаться штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы до двух лет.

8 сентября заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что в осеннюю сессию в Госдуму могут внести законопроект о дипфейках.

Он отметил, что сейчас над этим работают «лучшие юридические умы». По словам Горелкина, в числе прочего необходимо подумать о полном запрете использования искусственного интеллекта в предвыборной агитации. Депутат добавил, что МВД России разрабатывает поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми предлагается признать использование искусственного интеллекта при совершении преступлений отягчающим обстоятельством.

Ранее больше половины россиян поддержали идею о законодательном регулировании дипфейков.

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