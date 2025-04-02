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В ЛНР восстановили газоснабжение после атаки дрона на станцию «Сватово»

«Луганскгаз»: абонентам в ЛНР восстановили подачу газа после атаки дрона ВСУ
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Telegram-канал «Луганскгаз» филиал ООО «ЧМНГ»

Сотрудники аварийных служб восстановили подачу газа всем абонентам в Сватовском и Кременском районах Луганской народной республики (ЛНР), столкнувшимся с отключениями в результате атаки украинского дрона на газораспределительную станцию. Об этом сообщила пресс-служба компании «Луганскгаз» в Telegram-канале.

Из заявления следует, что работы были завершены к 19:00 (совпадает с мск).

«Работы проводились в оперативном режиме, несмотря на то, что в районе сохранялась опасность повторных ударов противника», — подчеркивается в тексте.

Днем 2 апреля в пресс-службе компании «Луганскгаз» рассказали, что украинские военные с помощью беспилотника атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР. Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования.

Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудование на объекте получило повреждения. Более того, здесь произошло возгорание.

В результате с отключением газоснабжения столкнулись 11 129 абонентов. Речь идет о жителях 13 населенных пунктов, в том числе города Сватово.

Ранее в Кремле заявили, что ждут реакции США на нарушение Украиной моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

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