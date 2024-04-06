Россиянка толкнула под колеса электрички двух девочек и ударила по лицу их спасителя

В Ленинградской области уголовное дело завели на женщину, которая столкнула девочек с железнодорожной платформы. Об этом сообщило Западное межрегиональное управление СК на транспорте.

Все произошло 16 марта на ж/д станции «Саблино» в Тосненском районе. Днем женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, толкнула под движущуюся электричку двух несовершеннолетних девушек. Они спаслись благодаря реакции 17-летнего юноши. Злоумышленница, недовольная тем, что ее план сорвался, стала оскорблять молодого человека, а затем ударила его по лицу.

Преступницу задержали и возбудили против нее уголовное дело по двум статьям. Оказалась, что подозреваемая в покушении и хулиганстве ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Что послужило мотивом для ее нападения на девочек-подростков, сейчас выясняют следователи.

Ранее девушка лишилась ног после ссоры с возлюбленным в метро.