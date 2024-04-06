Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка толкнула под колеса электрички двух девочек и ударила по лицу их спасителя

Пьяная женщина столкнула под поезд двух девочек на станции в Ленобласти

close
100%
Shutterstock/Anna Nestera

В Ленинградской области уголовное дело завели на женщину, которая столкнула девочек с железнодорожной платформы. Об этом сообщило Западное межрегиональное управление СК на транспорте.

Все произошло 16 марта на ж/д станции «Саблино» в Тосненском районе. Днем женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, толкнула под движущуюся электричку двух несовершеннолетних девушек. Они спаслись благодаря реакции 17-летнего юноши. Злоумышленница, недовольная тем, что ее план сорвался, стала оскорблять молодого человека, а затем ударила его по лицу.

Преступницу задержали и возбудили против нее уголовное дело по двум статьям. Оказалась, что подозреваемая в покушении и хулиганстве ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Что послужило мотивом для ее нападения на девочек-подростков, сейчас выясняют следователи.

Ранее девушка лишилась ног после ссоры с возлюбленным в метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами