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Умер актер, сыгравший Атоса в «Трех мушкетерах»

Умер актер из «Трех мушкетеров» Алоис Швеглик
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РИА Новости

В возрасте 85 лет скончался чехословацкий и чешский актер театра и кино, театральный педагог и артист дубляжа Алоис Швеглик. Об этом 2 апреля сообщил телеканал CT24.

Что стало причиной его смерти, не уточняется.

За свою долгую профессиональную деятельность Алоис Швеглик успел исполнить множество разноплановых ролей в более чем 150 проектах. Наибольшую известность ему принесла роль Атоса в чешской экранизации «Трех мушкетеров». Также актер сыграл в фильмах «30 случаев майора Земана», «Соколово», «Освобождение Праги» и других. Артист был удостоен ряда наград, три из них он получил за лучшую мужскую роль.

1 апреля стало известно о смерти российского актера и режиссера Рашида Тугушева. Он ушел из жизни в возрасте 63 лет 28 марта, какие-либо другие подробности не приводятся.

В 1987 году артист окончил Школу-студию МХАТ по направлению «актер драматического театра и кино». На экранах он начал появляться примерно с того же времени. Зрителям Тугушев мог запомниться по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «След» и «Молодежка».

Ранее в возрасте 89 лет умерла звезда «Семейки Аддамс» Патти Мэлони.

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