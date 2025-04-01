В возрасте 63 лет умер актер Рашид Тугушев, сыгравший в «Следе» и «Каменской»

Российский актер и режиссер Рашид Тугушев скончался в возрасте 63 лет. Информация об этом появилась в профиле артиста на портале «Кино-Театр.Ру».

По информации на сайте, актер ушел из жизни 28 марта. Какие-либо подробности не приводятся.

Рашид Тугушев родился 28 ноября 1961 года. Он получил образование в Школе-студии МХАТ и с тех пор занимается творческой деятельностью. В разные годы Рашид работал в Центре имени Всеволода Мейерхольда, а также поставил спектакль «Тьма» в театре «Современник» и основал «Московский Маленький Театр».

Тугушев родился в 1961 году. В 1987 году он окончил Школу-студию МХАТ, получив квалификацию «актер драматического театра и кино». Артист стажировался под руководством Анатолия Васильева во ВГИКе, в мастерской Сергея Соловьева.

В 1987 году Тугушев принимал участие в постановке спектакля «Милый, сколько яду положить тебе в кофе?» в Московском областном театре, работая под руководством Романа Виктюка. В 1988 году он сам поставил спектакль «Тьма» в театре «Современник».

На экранах актер начал появляться с 1980-х годов. Среди его наиболее известных работ можно отметить такие проекты, как «Марш Турецкого», «Причалы», «Каменская», «Кодекс чести», «Частный детектив», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «След» и «Молодежка».

Ранее умер актер, сыгравший красавца-священника в «Поющих в терновнике».