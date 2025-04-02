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В Орске женщина гуляла на улице с младенцем в одном памперсе

В Орске женщина вынесла младенца без одежды на улицу
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Кадр из видео/Telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск»

В Орске женщина вышла гулять с младенцем без верхней одежды. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

Инцидент произошел около дома на Ленинской улице. По данным Telegram-канала, женщина в компании подруг сидела около подъезда, на руках у нее была девочка в одном подгузнике. При этом в день произошедшего температура на улице была не выше 19 градусов.

Ситуация не понравилась соседке, которая решила поинтересоваться у женщины, все ли в порядке. Сама женщина с ребенком рассказала, что живет в другом доме и вскоре уедет. При этом младенец у нее на руках плакал.

На кадрах с места инцидента заметно, как знакомая помогает женщине одеть ребенка, в этот момент девочка плачет. На вопрос о том, почему на младенце нет одежды, женщина заявила: «потому что я так захотела».

До этого в Подмосковье младенец выполз на проезжую часть. Водитель заметил на дороге предмет и остановился. Присмотревшись, он заметил ребенка. Младенца госпитализировали с обморожением рук и ног.

Ранее в Подмосковье двухлетний мальчик без верхней одежды сбежал из детского сада.

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