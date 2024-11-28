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В Подмосковье двухлетний мальчик без верхней одежды сбежал из детского сада

В Егорьевске двухлетний ребенок сам ушел из детского сада

В Подмосковье ребенок самостоятельно ушел из детского сада, пока не заметили воспитатели. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Егорьевске. По предварительным данным, двухлетний ребенок без верхней одежды сначала вышел из помещения, затем – на улицу, через открытую дверь.

Спустя некоторое время мальчика заметил прохожий, который отвел его в теплое помещение и обратился в полицию.

«В настоящее время угрозы жизни и здоровью мальчика нет», – поделились в ведомстве.

Ситуация находится на контроле у прокуратуры. Специалисты проводят проверку, которая поможет выяснить, соблюдали ли воспитатели все предписанные нормы.

«По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

По данным ИА Регнум, в момент побега на ребенке была только спортивная кофта, брюки и обувь. Прохожий пытался выяснить детали, но мальчик еще не умеет говорить. Мужчина накинул на него свою куртку и на руках принес в теплое помещение.

Полицейские уже допросили работников детского учреждения. Помимо этого, специалисты изъяли видеозапись и документы.

Ранее в Екатеринбурге шестилетний ребенок сбежал из детского сада во время прогулки.

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