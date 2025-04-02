Папа Римский поблагодарил россиян за подарок и молитвы

Папа Римский Франциск выразил благодарность католикам из РФ, посетившим Рим и передавшим главе католической церкви ризу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мартовское письмо понтифика российским верующим.

«Я очень хотел бы встретиться с вами, но пока еще нахожусь в больнице. Благодарю вас за то, что вы пришли помолиться именно здесь, у больницы «Джемелли», и за подаренный мне орнат (ризу. — прим. ред.)», — говорится в послании.

Папа добавил, что молится о российской католической общине.

23 марта сообщалось, что папа Римский выступил перед верующими впервые после госпитализации 14 февраля. По словам журналистов, понтифик вышел на балкон на пятом этаже здания, спустившись из личных апартаментов в клинике. Уточняется, что Франциск ограничился приветствием толпы и благословением.

В середине февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил несколько проповедей.

Ранее сообщалось, что в РПЦ не исключили канонизации старца Илии.