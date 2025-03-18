В РПЦ не исключили канонизации старца Илия

Духовник братии Оптиной пустыни и патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) в будущем может быть канонизирован, однако сейчас этот вопрос не стоит. Об этом рассказал РИА Новости наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф (Королев).

По словам епископа, в последние годы старец редко выезжал за пределы монастыря, жил в Иоанно-Предтеченском скиту.

Схиархимандрита Илия не стало накануне поздно вечером. Его отпевание пройдет 18 марта.

Будущий монах родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х годов XX века он учился в Саратовской семинарии, но ее закрыли. Тогда Ноздрин продолжил обучение в Ленинградской духовной семинарии, а затем перешел в Ленинградскую духовную академию.

В 80-х годах его направили в качестве духовника в монастырь Оптина пустынь в Калужской области. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий.

С 2009 года схиархимандрит жил в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В 2010 году его возвели в сан схиархимандрита.

Ранее патриарх Кирилл помолился об упокоении своего духовника.