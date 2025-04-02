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Два российских ведомства и международный фонд привлекли к делу о крушении танкеров

Ространснадзор, ГП и международный фонд привлекли к делу о крушении танкеров
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Shutterstock

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к гражданскому спору о крушении танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в качестве третьих лиц Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Генеральную прокуратуру РФ и Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что об этом ходатайствовала «Морспасслужба».

«Ходатайство истца удовлетворить, привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, федеральную службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью, Генеральную прокуратуру РФ», — говорится в материале.

25 марта сообщалось, что судовладельцы танкеров готовы разделить расходы по компенсации ущерба. Как писало агентство ТАСС, с иском в суд обратилась «Морспасслужба». Ответчиками выступают ООО «Кама шиппинг», ООО «Каматрансойл», ЗАО «Волгатранснефть» и САО «ВСК». Представитель истца в суде уточнил, что при ликвидации последствий загрязнения в Черном море невозможно технически установить, какой из ответчиков причинил тот или иной объем загрязнения.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. Новые случаи выбросов мазута продолжают фиксировать до сих пор.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.

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