В Польше остановили единственный ядерный реактор

Единственный польский ядерный реактор остановлен из-за истечения срока действия лицензии. Об этом РИА Новости рассказал представитель Национального центра ядерных исследований.

«Закончился срок действия лицензии, которую выдает Государственное агентство по атомной энергетике. Без этого документа реактор не может работать. Поэтому он был остановлен», — сказал он.

Собеседник добавил, что Государственное агентство по ядерной энергетике страны в ближайшее время может выдать новую лицензию, после чего реактор вновь заработает.

Недавно электростанция Auvere и шестой энергоблок тепловой электростанции в Нарве вышли из строя перед отключением Эстонии от общей энергосистемы с Россией и Белоруссией, которая называется БРЭЛЛ.

3 февраля власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне возможного отключения электричества после выхода страны из энергосистемы БРЭЛЛ.

Ранее на Ленинградской АЭС начали строительство нового энергоблока.