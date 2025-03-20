На Ленинградской АЭС начали строительство нового энергоблока

«Росатом» объявил о начале строительства нового энергоблока на Ленинградской АЭС

На Ленинградской АЭС началось строительство нового энергоблока №8. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале концерна «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»).

По данным компании, на месте уже прошла заливка «первого бетона» в фундамент здания реактора, что равно официальному старту сооружения всего атомного энергоблока.

«Площадь фундаментной плиты — 2,1 тыс. квадратных метров, объем бетона — 5,5 тыс. кубометров. Работы ведутся с опережением графика, на площадке уже задействовано 500 специалистов», — пояснили в «Росатоме».

В начале марта Ростехнадзор‎ выдал лицензию на размещение ядерной установки нового энергоблока №3 Курской АЭС-2. А в конце февраля этого года сообщалось, что пуск реактора энергоблока №1 на Курской атомной электростанции (АЭС-2), которая в настоящий момент строится, запланирован на 28 апреля.

Ранее глава Курчатова рассказал об обеспечении безопасности местной АЭС.