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Нутрициолог рассказала, как правильно сочетать витамины и БАДы

Нутрициолог Гетманская: не все витамины сочетаются друг с другом
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Depositphotos

Витаминов и биологически активных добавок (БАД) в таблетнице все больше, но далеко не все из них можно сочетать друг с другом. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей предупредила нутрициолог, руководитель экосистемы BodyUpgade Софья Гетманская. К примеру, витамин В1 нельзя одновременно принимать с витамином В2 и магнием, отметила она.

Эксперт рассказала о схеме, благодаря которой каждый витамин и микроэлемент усвоится так как должен.

«Даже при условии, что для вас в стратегии прописано более 5-7 добавок, мы помогаем составить график приема так, чтобы все работало на максимум», — подчеркнула Гетманская.

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина до этого развенчала самый популярный миф о пищевых добавках. По ее словам, некоторые люди считают, что если пить витамины, то можно не беспокоиться о качестве питания. Она подчеркнула, что БАДы дополняют рацион, но не заменяют его. Если у человека сбалансированное питание, потребность в большинстве витаминов покрывается естественным образом.

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