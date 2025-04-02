В Генпрокуратуре РФ рассказали о борьбе с завышением цен на продукты и лекарства

Генеральная прокуратура РФ в прошлом году внесла около 10 тыс. предостережений о недопустимости завышения цен на продукты и лекарства. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации рассказал генеральный прокурор страны Игорь Краснов, передает РИА Новости.

Он отметил, что сотрудники надзорного ведомства принимают обширный комплекс мер для предотвращения нарушений со стороны производителей и поставщиков продуктов и лекарств. В том числе специалисты ежедневно мониторят динамику цен на соответствующие товары.

«По итогам <...> мониторинга <...> прокурорами в прошлом году объявлено почти 10 тыс. предостережений по фактам удорожания молочной продукции, яиц, круп, мяса, других продуктов, а также лекарственных препаратов», — подчеркнул Краснов.

Как он сказал, при необходимости сотрудники Генеральной прокуратуры РФ запускали процесс привлечения нарушителей к административной ответственности.

22 марта в министерстве внутренних дел РФ предупредили о мошеннической схеме с продажей лекарств по льготным ценам. По данным ведомства, злоумышленники связываются с пенсионерами по телефону и предлагают им приобрести таблетки по низким ценам. Однако вместо реальных препаратов граждане получают «пустышки» или вовсе остаются ни с чем.

Ранее в РФ зафиксировали снижение цен на шесть жизненно важных лекарств.