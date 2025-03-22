Россиян предупредили о мошеннической схеме с продажей лекарств по льготным ценам

Мошенники начали реализовывать схему обмана россиян с продажей лекарств по льготным ценам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.

По данным ведомства, в рамках схемы злоумышленники связываются с пенсионерами по телефону. После этого они предлагают приобрести им лекарства по льготным ценам.

В результате, как отметили в МВД, россияне могут получить таблетки-пустышки. Также мошенники могут вовсе не предоставить товар, подчеркнули в министерстве.

Несколькими часами ранее материалы МВД показали, что мошенники начали использовать приложения-шпионы для смартфонов, которые могут позволить украсть персональные данные россиян. По информации ведомства, подобные приложения маскируются под легальные программы или сервисы с полезным функционалом.

Накануне сообщалось, что мошенники стали использовать имена российских звезд для вовлечения россиян в поддельные лотереи. При использовании схемы злоумышленники используют образы медийных лиц, которые якобы рекомендуют розыгрыш.

Ранее россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при обмене денег за рубежом.