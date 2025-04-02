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Молдавская полиция допросила водителя, «подвезшего» Нестеровского к посольству РФ

Полиция Молдавии допросила мужчину, «подвозившего» Нестеровского к посольству РФ
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Александр Нестеровский/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Молдавская полиция установила, на каком автомобиле депутат Александр Нестеровский якобы доехал до посольства РФ в Кишиневе, и допросила водителя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу генерального инспектората полиции Молдавии Виорела Чернэуцану.

«Сотрудники правоохранительных органов установили автомобиль, на котором оппозиционер Александр Нестеровский прибыл к посольству Российской Федерации в Кишиневе, водитель был допрошен», — заявил руководитель полиции.

По его словам, находившийся за рулем авто мужчина дал показания обо всех своих действиях.

19 марта суд в Молдавии приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Законодателя признали виновным «в пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы». При этом депутат не явился на заседание, поэтому приговор был оглашен в его отсутствие.

Молдавские власти считают, что российское посольство якобы помогло Нестеровскому скрыться от правосудия. Утверждается, что политику за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на автомобиле с дипломатическими номерами привезли в Приднестровье. В ответ на это в посольстве РФ заявили, что инсинуации молдавских спецслужб о якобы вмешательстве во внутренние дела Молдавии являются голословными и неприемлемыми.

Ранее посол РФ в Молдавии прокомментировал сообщения об «эвакуации» Нестеровского.

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