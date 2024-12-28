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Сибиряки просят защитить их от «кошачьей квартиры» с десятками животных

В Новосибирске женщина держит в квартире 67 кошек
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Народный Фронт/Новосибирская область/VK

В Новосибирске жители одного из домов обратились в правоохранительные органы и к общественникам с просьбой о помощи — в их подъезде живет женщина, которая содержит в квартире десятки животных. От помещения исходит едкий запах, который распространяется на несколько этажей. Об этом рассказали в представительстве «Народного фронта» в Новосибирской области.

Тревогу бьют жильцы одной из многоэтажек по улице Высоцкого. По их словам, нарушительница проживает на 36 квадратных метрах вместе с мамой и десятками животных.

«Участковый насчитал 67», — рассказала общественникам соседка женщины Надежда Балахнина.

Активисты обратились к правоохранителям. Дело дошло до суда, который 19 октября постановил, что в течение месяца животных следует изъять и поместить в приют, а в квартире провести ремонт, чтобы избавить людей от едких испарений. Но нарушительница исполнять предписание не торопится. А судебные приставы, ссылаясь на трехлетний срок для исполнения решений, пока мер не предпринимают.

По словам одной из активисток, сразу у нескольких людей в подъезде развилась аллергия, люди вынуждены пользоваться подавителями запаха, чтобы как-то улучшить качество жизни.

Ранее москвичи попросили прокуратуру защитить их от «кошачьей квартиры».

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