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Стало известно об угрозе обрушений в некоторых районах Мьянмы

МЧС: угроза повторных обрушений есть на местах работы спасателей из РФ в Мьянме
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Russian Emergencies Ministry/Reuters

Работа спасателей МЧС РФ в Мьянме осложняется неустойчивостью конструкций, есть угроза повторных обрушений. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Спасатели работают в сложных и опасных условиях: поврежденные и неустойчивые конструкции создают угрозу обрушений», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, поиск выживших под завалами осуществляется малыми группами. Отмечается, что российские специалисты работают совместно с местными экстренными службами и представителями Мьянмы.

До этого стало известно, что хабаровские спасатели вылетели в пострадавшую от землетрясения Мьянму. В ведомстве рассказали, что 50 специалистов, в числе которых кинологический расчет, спасатели и медики, отправились в республику на самолете ИЛ-76.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее дочь тайского комика показала видео качающегося от землетрясения моста.

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Землетрясение в Мьянме
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