Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ставрополе пятый день ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку

В Ставрополе пятые сутки ищут 16-летнюю девушку, возбуждено уголовное дело
close
СУ СК России по Ставропольскому краю

В Ставрополе в связи с пропажей 16-летней Кристины Хориной возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ.

Как уточнили правоохранители, последний раз девушку видели 29 марта, накануне дня рождения (1 апреля). В тот день она ушла из дома и больше туда не вернулась. В день исчезновения девушка была одета в белую блузу, темные брюки, черную кожаную куртку и белые кроссовки. На вид пропавшей 17-18 лет. У девушки карие глаза и светло-русые волосы.

В ведомстве обратились с просьбой сообщать любую информацию о Хориной в следственный отдел по Промышленному району города или по телефонам экстренных служб.

Ранее сообщалось, что пропавшая в Москве школьница следовала указаниям телефонных аферистов. За ее возвращение последние требовали с родственников выкуп в размере $200 тысяч.

До этого россиян предупредили о частых схемах мошенников по обману детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами