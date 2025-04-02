В Ставрополе пятый день ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку

В Ставрополе в связи с пропажей 16-летней Кристины Хориной возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ.

Как уточнили правоохранители, последний раз девушку видели 29 марта, накануне дня рождения (1 апреля). В тот день она ушла из дома и больше туда не вернулась. В день исчезновения девушка была одета в белую блузу, темные брюки, черную кожаную куртку и белые кроссовки. На вид пропавшей 17-18 лет. У девушки карие глаза и светло-русые волосы.

В ведомстве обратились с просьбой сообщать любую информацию о Хориной в следственный отдел по Промышленному району города или по телефонам экстренных служб.

Ранее сообщалось, что пропавшая в Москве школьница следовала указаниям телефонных аферистов. За ее возвращение последние требовали с родственников выкуп в размере $200 тысяч.

До этого россиян предупредили о частых схемах мошенников по обману детей.