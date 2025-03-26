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Стала известна сумма выкупа, которую мошенники просили за «похищенную» школьницу

Мошенники требовали за похищенную в Москве 15-летнюю школьницу $200 тысяч
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Неизвестные требовали за «похищенную» в Москве школьницу $200 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры со ссылкой на мать девочки.

По словам женщины, с 20 марта ее 15-летнюю дочь начали обрабатывать мошенники. Сначала они выведали у подростка код к Госуслугам, но девушка рассказала обо всем матери, и та восстановила доступ к сервису. Но аферисты не остановились. 24 марта они вновь позвонили школьнице, убедили ее выключить мобильный телефон, собрать ценные вещи из дома и передать их неизвестной. После этого — покинуть свою квартиру в Новой Москве, приехать по указанному адресу в доме на Профсоюзной улице.

Пока девушка выполняла указания мошенников, те параллельно общались с ее семьей, требуя выкуп в размере $100 тысяч. После обращения родителей пропавшей в полицию злоумышленники удвоили сумму.

Полицейским удалось найти пропавшую, ведется расследование уголовного дела.

До этого сообщалось, что пропавшая в Ачинске девушка следовала указаниям телефонных аферистов.

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