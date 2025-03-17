Врач рассказала, какими проблемами грозит отказ от фруктов и овощей

Отказ от фруктов и овощей грозит проблемами с работой желудочно-кишечного тракта. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

«Клетчатка делает пищевой комок более мягким и улучшает его продвижение по кишечнику. Если отказаться от овощей и фруктов, то могут возникнуть запоры. Кроме того, повышается риск развития дивертикулеза (образование в стенке толстой кишки мешочкообразных выпячиваний – Прим. ред.) и колоректального рака», — предупредила врач.

По ее словам, такое питание также может привести к нарушениям со стороны иммунитета — из-за нехватки витаминов и микроэлементов такие люди могут быстрее подхватывать инфекции и тяжелее их переносить.

Дианова подчеркнула, что фрукты, овощи, сухофрукты и ягоды нужно есть при каждом приеме пищи. В норме следует употреблять 400-500 г продуктов суммарно.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль до этого говорила, что зеленые листовые овощи, включая шпинат, брокколи, капусту, помогут в профилактике сахарного диабета, потому что могут стабилизировать уровень сахара в крови. Кроме того, она посоветовала употреблять фрукты и ягоды, которые защитят клетки от окислительного стресса и не будут сильно поднимать уровень сахара в крови.

Ранее был назван фрукт, сохраняющий здоровье глаз и молодость кожи.