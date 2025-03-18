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С марта появятся новые прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Red Sea Airlines с 18 марта запускает рейсы из Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
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Depositphotos

Авиакомпания Red Sea Airlines с 18 марта запускает прямые рейсы из московского аэропорта Внуково на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в Telegram-канале.

«Впервые авиакомпания Red Sea Airlines запускает рейсы в Египет из аэропорта Внуково», — говорится в сообщении.

Самолеты из Москвы в солнечную Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут летать три раза в неделю: по вторникам, средам и четвергам. Для перелетов будет использоваться Boeing 737-800.

Уточняется, что ранее авиакомпания Red Sea Airlines обслуживала только аэропорты Шереметьево и петербургский Пулково.

До этого стало известно, что к лету 2025 года будет возобновлено регулярное авиасообщение между Москвой и Сухумом. По словам посла Абхазии в России Алхаса Квицинии, реконструкция Сухумского аэропорта ведется поэтапно. Он заявил, что запуск полноценного регулярного сообщения между двумя городами станет долгожданным событием и придаст импульс экономическому развитию Абхазии.

7 февраля аэропорт города Сухум принял первый тестовый рейс из Москвы. Рейс выполнялся из Внуково.

Ранее турецкий лоукостер запустил рейсы из Петербурга в Стамбул.

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