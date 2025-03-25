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Названы распространенные причины развития глаукомы

Врач Маляцинский: глаукома на ранних стадиях может протекать бессимптомно
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Глаукома входит в число наиболее часто встречающихся офтальмологических заболеваний и преимущественно развивается у людей старше 40 лет. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маляцинский.

Специалист также отметил, что одним из основных факторов, провоцирующих глаукому, является генетическая предрасположенность. Наличие этого заболевания у близких родственников существенно повышает вероятность его развития.

«Помимо возрастных и генетических, развитию глаукомы способствуют и другие факторы, такие как травмы глаза, хронические заболевания, гипертония и нарушения обмена веществ. Они могут ухудшить кровообращение внутри глаза и повлиять на нормальное функционирование глазных структур», — сказал врач.

Он добавил, что глаукома долгое время может развиваться без выраженных симптомов. Пациенты часто не ощущают боли или заметного ухудшения зрения до тех пор, пока болезнь не достигает запущенной стадии. Поэтому после 40 лет крайне важно регулярно проходить осмотры у офтальмолога, заключил Маляцинский.

Врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Светлана Миргородская до этого предупреждала, что хронический недосып может серьезно навредить органам зрения. В частности, возможно развитие глаукомы и других серьезных заболеваний.

Она обратила внимание, что зрение — это сложный процесс, который находится под контролем нервной системы. А для ее полноценного функционирования необходимо от семи до девяти часов сна.

Ранее врач объяснила, почему к вечеру зрение становится хуже.

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