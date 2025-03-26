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Врач рассказала, какие болезни вызывают сухость и зуд в глазах

Врач Чистякова: травмы глаза могут вызвать сухость и зуд
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Аллергия и инфекции могут быть причинами появления зуда в глазах. Об этом kp.ru рассказала офтальмолог, ретинолог, лазерный хирург Светлана Чистякова.

«Чаще всего причина такого состояния заключается в аллергической реакции организма. Кроме того, зуд в уголках глаз может сопровождать ОРВИ, травмы глаза, блефарит, синдром сухого глаза, инфекционные поражения глаз, а также глаукому, трахому и катаракту», — сказала врач.

По ее словам, зуд может вызывать и стресс, который приводит к переутомлению, нарушению сна и кровообращения. Это в свою очередь может провоцировать сухость глаз, подергивание век и ухудшение зрения. К другим причинам Чистякова отнесла нарощенные ресницы. Она уточнила, что после процедуры легкий зуд является нормой. Однако если он усиливается, причиной могут быть аллергическая реакция на клей, инфицирование или травмирование глаз при неправильном наращивании.

Врач-аллерголог научно-исследовательского клинического Института детства Алена Бондаренко до этого говорила, что основными симптомами аллергии на пыльцу являются зуд в глазах, слезотечение, насморк, заложенность носа, частое чихание и в некоторых случаях кашель.

Ранее врач объяснил, как определить синдром сухого глаза.

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