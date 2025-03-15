В РПЦ призвали частные клиники отказаться от абортов

Частным клиникам в России следует прекратить зарабатывать на абортах, чтобы демографический спад замедлился. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

По его мнению, именно прекращение заработка на абортах и добровольный отказ сотен клиник в сочетании с мерами поддержки позволят значительно замедлить демографический спад и сформировать новую культуру многодетности в России.

При этом священник отметил, что, несмотря на аборты, за последние восемь-десять лет количество многодетных семей в России увеличилось вдвое. Лукьянов сослался на данные Минтруда.

Иерей призвал Минздрав активнее действовать в направлении того, чтобы частных клиник с лицензиями на аборт стало меньше. Он объяснил это тем, что в тех регионах, где частные клиники отказались от абортов, зафиксирована положительная динамика сохраненных беременностей.

Тема о полном запрете абортов несколько месяцев активно обсуждается общественными и политическими деятелями России, а также в научных кругах. В январе российские ученые написали открытые письма с осуждением абортов в частных клиниках и призвали к «решительным мерам со стороны государства и общества» для ограничения этой процедуры. По мнению активистов-ученых, «новый человеческий организм не может быть частью тела матери», поэтому аборт на любом сроке беременности представляет собой сознательное прекращение жизни человека как биологического индивидуума.

Ранее патриарх Кирилл назвал условия для улучшения демографии в России.