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В МИД России заявили, что ВСУ распространяют фейки о Курской области

Захарова: Киев публикует фейки, что ВСУ якобы помогают людям в Курской области

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Телеграм-канал «МИД России»

Украина активно распространяет фейки о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы безобидные и пытаются помочь мирным жителям в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Захарова добавила, что военнопленные ВСУ сами рассказывают, что их заставляют заниматься мародерством. В Курской области также фиксируются грабежи захваченных жилых домов.

«На этом фоне абсолютно цинично выглядят попытки украинской пропаганды состряпать фейки о якобы безобидных, внимательных, как они это подают, к нуждам мирного населения, вторгшихся на нашу землю интервентах», — сказала Захарова.

До этого пленный солдат ВСУ Андрей Гусляков рассказал, что его сослуживцы стреляли по сдающимся в плен украинцам. Он признался, как решил сдаться в плен под Волчанском вместе с другим военнослужащим с позывным «Дед». Он отметил, что по ним начали стрелять в спину сначала из автоматов, потом из пулеметов.

Ранее в Курской области артиллерия уничтожила группу украинских солдат.

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