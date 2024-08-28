В МИД России заявили, что ВСУ распространяют фейки о Курской области

Украина активно распространяет фейки о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы безобидные и пытаются помочь мирным жителям в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Захарова добавила, что военнопленные ВСУ сами рассказывают, что их заставляют заниматься мародерством. В Курской области также фиксируются грабежи захваченных жилых домов.

«На этом фоне абсолютно цинично выглядят попытки украинской пропаганды состряпать фейки о якобы безобидных, внимательных, как они это подают, к нуждам мирного населения, вторгшихся на нашу землю интервентах», — сказала Захарова.

До этого пленный солдат ВСУ Андрей Гусляков рассказал, что его сослуживцы стреляли по сдающимся в плен украинцам. Он признался, как решил сдаться в плен под Волчанском вместе с другим военнослужащим с позывным «Дед». Он отметил, что по ним начали стрелять в спину сначала из автоматов, потом из пулеметов.

Ранее в Курской области артиллерия уничтожила группу украинских солдат.