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Петербургская студентка попыталась заработать на криптоинвестициях и потеряла 3 млн рублей

Mash: в Петербурге мошенники обманули студентку почти на 3 млн рублей
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Depositphotos

В Петербурге мошенники обманули 21-летнюю студентку Института компьютерных наук и кибербезопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Уроженка Свердловской области, которая обучается в СПбПУ ИКНК, на протяжении двух месяцев общалась с мошенниками. Аферисты предложили ей заработать на криптовалютных инвестициях, и четверокурсница стала отправлять злоумышленникам деньги через биржу Bybit.

Девушка частями переводила средства с разных банковских счетов. Когда общая сумма достигла 2,9 млн рублей, она поняла, что ее обманывают, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

До этого в Екатеринбурге пенсионерка отдала 4 млн рублей мошенникам и отказалась забирать их обратно. Она продолжила верить в «секретную операцию» спецслужб.

Ранее Роскомнадзор предупредил россиян о сообщениях мошенников от имени ведомства.

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