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Пенсионерка отдала 4 млн рублей мошенникам и отказалась забирать их обратно

«Е1»: в Екатеринбурге пенсионерка лишилась 4 млн рублей и не поверила в обман
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Свердловской области отдала курьеру мошенников 4 млн рублей по кодовому слову «Рим», и не поверила полицейским, которые пытались вернуть ей деньги. Об этом сообщает «Е1».

70-летняя пенсионерка поверила телефонным мошенникам, встретилась с курьером и отдала ему все сбережения в сумме 4 млн рублей. Пособника аферистов оперативно задержали, он не успел перевести деньги своим «работодателям».

Сотрудники полиции попытались вернуть пожилой женщине украденные у нее накопления, но потерпевшая продолжает верить в «секретную операцию» спецслужб и отказывается прийти в отдел полиции и забрать деньги. В отношении курьера мошенников возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Нягани пенсионер пытался «спасти» свои накопления, поверив в несуществующее уголовное дело о госизмене. Мошенники связались с 71-летним пенсионером под видом силовиков. Аферисты запугали пожилого мужчину, сообщив, что против него ведется расследование по факту перевода средств в недружественные страны. Злоумышленники убедили потерпевшего снять все накопления и перевести их на «безопасные счета». Общий ущерб составил 6,2 млн рублей.

Ранее в Москве мошенники выманили у женщины 32 млн рублей.

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