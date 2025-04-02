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Роскомнадзор предупредил россиян о сообщениях мошенников от имени ведомства

Роскомнадзор: мошенники пишут россиянам от имени ведомства и просят СНИЛС
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Мошенники пишут россиянам от имени Роскомнадзора, сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что злоумышленники представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают своим собеседникам, что их профиль на портале «Госуслуги» взломан.

Чтобы якобы восстановить доступ к аккаунту, мошенники просят номер СНИЛС. В ведомстве уточнили, что аферисты звонят через приложение WhatsApp.

«Государственные органы никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные. Должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к этим звонкам», — напомнили в ведомстве.

До этого в МВД РФ сообщали, что телефонные мошенники обманывают российских пенсионеров, используя схему с «перерасчетом трудового стажа».

Злоумышленники под видом работников Социального фонда звонят пожилым гражданам и просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа. Спустя некоторое время с пенсионером связываются лжесотрудники правоохранительных органов, которые заявляют, что по паспортным данным гражданина был осуществлен денежный перевод на Украину, в связи с чем против него возбуждено уголовное дело.

Ранее Путин подписал закон о мерах по борьбе с телефонным и кибермошенничеством.

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