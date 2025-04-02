Учитель объяснила, почему школьники не могут выучить английский язык

Отсутствие мотивации мешает школьникам заговорить на английском языке, они воспринимают его как один из предметов, который нужно выучить ради хорошей успеваемости. Об этом RuNews24.ru рассказала учитель английского языка Ксения Васюк.

По ее словам, мотивация играет ключевую роль для освоения предмета. Она уточнила, что обычно она есть только у взрослых.

«К сожалению, дети, даже если читают, пишут и понимают английский, чаще всего из школы выходят неговорящими. Потому что цель школьного английского — дать его как предмет, его основы. <...> Детям дают набор знаний, но не учат, как эти знания применять», — сказала Васюк.

Эксперт уточнила, что для улучшения языковых навыков детям и подросткам нужна регулярная практика. Для этого им стоит смотреть фильмы и слушать музыку на английском, а также общаться с носителями языка, заключила она.

Ведущий методист онлайн-школы английского языка Инглекс Мария Трибрат до этого рассказала «Газете.Ru», что английский язык нельзя выучить за месяц, потому что возможности человеческого мозга ограничены. Ему нужно время, чтобы усваивать новую информацию и формировать устойчивые нейронные связи, уточнила она.

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