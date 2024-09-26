Россиянам объяснили, почему английский язык нельзя выучить за месяц

В рекламе часто обещают научить английскому всего за несколько месяцев. Почему эти ожидания нереалистичны и приводят к потере времени, денег и мотивации, «Газете.Ru» рассказала ведущий методист онлайн-школы английского языка «Инглекс» Мария Трибрат.

Первая причина — нельзя преодолеть естественные ограничения мозга.

«Возможности человеческого мозга ограничены. Ему нужно время, чтобы усваивать новую информацию и формировать устойчивые нейронные связи. Согласно международной системе языковой компетенции CEFR, требуется минимум 100 часов, чтобы овладеть английским на уровне A1. Если вы занимаетесь 3 раза в неделю, для получения базовых знаний нужно целых 8 месяцев», — отметила она.

Такие сроки обусловлены тем, что необходимо отрабатывать новые слова и грамматические конструкции.

«Английский язык — это не навык вроде плавания, когда вы сначала боитесь снимать нарукавники, а потом в голове что-то перещелкивает, и из бассейна вас уже не выгнать. Владение иностранным языком правильнее сравнить с игрой на музыкальном инструменте. Можно сколько угодно смотреть на ноты в тетради, но пока вы не проведете сотню или тысячу часов за настоящим пианино, пальцы так и будут как деревянные. Одно дело — представлять, что делать в теории, и совсем другое — заставить тело выполнять конкретные действия. Другими словами, чтобы заговорить на английском, нужно отрабатывать полученные знания на практике с преподавателем, делать домашнюю работу и давать себе отдыхать», — рассказала эксперт.

Также важно понимать, что нельзя значительно ускорить процесс обучения.

«Нет смысла учить что-то новое каждый день. Так вы лишь формально пробежитесь по темам английского, но не успеете приобрести устойчивые навыки. Это все равно что пытаться на каждой тренировке в спортзале увеличивать нагрузку в два раза: мышцы и суставы будут ныть, и от таких занятий будет больше вреда, чем пользы. Необходимо время, чтобы новые знания перешли в реальные навыки, на которые можно полагаться. И обмануть этот процесс или договориться со временем невозможно, как бы ни хотелось. Именно поэтому оптимальная интенсивность занятий — 2-3 урока в неделю с преподавателем и 2 домашних задания для отработки. Это хороший ритм, который привьет привычку учить английский. Так что если у вас нет волшебной палочки, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Это приведет лишь к разочарованию в себе и выгоранию», — отметила специалист.

Главное — правильно сформулировать цель в изучении языка.

«Часто студенты приходят в школу с запросом «мне нужен английский для работы». Однако одно дело — вести устные переговоры на английском языке. Совсем другое — общаться с коллегами на повседневные темы. Получается, что «английский для работы» может подразумевать две абсолютно разные цели и два разных уровня английского. На вводном занятии грамотный педагог должен задать правильные вопросы, чтобы понять, что именно ученик имеет в виду. Мало кому на самом деле нужен уровень Advanced, а значит, и не надо тратить 1 500 часов на обучение. Возможно, для ваших задач вполне достаточно Intermediate», — резюмировала эксперт.

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