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Названо английское слово, которое больше всего бесит россиян

Больше всего из английских слов россиян бесит cringe
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Shutterstock

Лидером рейтинга самых раздражающих английских слов стало слово cringe (неудачное, неловкое поведение или ситуация, вызывающая неловкость или неприятные ощущения) — за него проголосовали 27% россиян. Это показало исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Второе место с 10% голосов заняло слово bro (друг, товарищ). На третьем месте с 8% голосов слово flex (в обычной жизни — хвастаться, выпендриваться. В хип хоп культуре — качаться, двигаться под какой-то трек). Четвертое место заняло слово slay (7%) — восхищение чьим-то внешним видом или эффектным поведением, что-то вроде «сразить наповал». Пятое место заняло слово vibe (6%) — атмосфера.

Основная причина неприязни к некоторым английским словам — неприятное звучание. Так считают 38% респондентов. Также слова могут не нравится из-за слишком частого употребления в речи (23%) и некорректного использования (14%).

«Раздражение от заимствованных слов — вполне естественная реакция, особенно когда они используются не по назначению или звучат неестественно в родной речи. Однако со временем многие такие слова становятся привычными. Например, слово «ок» — стало частью нашей повседневной жизни, хотя раньше резало слух. Если слово все также будет звучать не органично — вероятно, оно не задержится надолго в русской речи», — отмечает Марина Евстратова, менеджер по продукту в Skyeng.

Ранее россиянам объяснили, почему английский язык нельзя выучить за месяц.

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