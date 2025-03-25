Названо английское слово, которое больше всего бесит россиян

Больше всего из английских слов россиян бесит cringe

Лидером рейтинга самых раздражающих английских слов стало слово cringe (неудачное, неловкое поведение или ситуация, вызывающая неловкость или неприятные ощущения) — за него проголосовали 27% россиян. Это показало исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Второе место с 10% голосов заняло слово bro (друг, товарищ). На третьем месте с 8% голосов слово flex (в обычной жизни — хвастаться, выпендриваться. В хип хоп культуре — качаться, двигаться под какой-то трек). Четвертое место заняло слово slay (7%) — восхищение чьим-то внешним видом или эффектным поведением, что-то вроде «сразить наповал». Пятое место заняло слово vibe (6%) — атмосфера.

Основная причина неприязни к некоторым английским словам — неприятное звучание. Так считают 38% респондентов. Также слова могут не нравится из-за слишком частого употребления в речи (23%) и некорректного использования (14%).

«Раздражение от заимствованных слов — вполне естественная реакция, особенно когда они используются не по назначению или звучат неестественно в родной речи. Однако со временем многие такие слова становятся привычными. Например, слово «ок» — стало частью нашей повседневной жизни, хотя раньше резало слух. Если слово все также будет звучать не органично — вероятно, оно не задержится надолго в русской речи», — отмечает Марина Евстратова, менеджер по продукту в Skyeng.

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