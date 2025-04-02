Стало известно об очередной схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники обманывают российских пенсионеров, используя схему с «перерасчетом трудового стажа». Об этом, ссылаясь на материалы МВД РФ, сообщает ТАСС.

Злоумышленники под видом работников Социального фонда звонят пожилым гражданам и просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа. Спустя некоторое время с пенсионером связываются лжесотрудники правоохранительных органов, которые заявляют, что по паспортным данным гражданина был осуществлен денежный перевод на Украину, в связи с чем против него возбуждено уголовное дело.

Введя пенсионера в состояние сильного волнения, мошенники заставляют его снять сбережения и передать их курьеру либо перевести на «безопасный счет».

2 апреля сообщалось, что аферисты стали применять новую схему с фейковым розыгрышем денег от имени одной из интернет-компаний.

31 марта сообщалось, что мошенники стали предлагать россиянам, пострадавшим от действий других аферистов, свою «помощь» в различных чатах.

Ранее Путин подписал закон о мерах по борьбе с телефонным и кибермошенничеством.