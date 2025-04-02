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МВД опубликовало список фигурантов, ведущих идеологическую работу против россиян

В МВД назвали людей, ведущих идеологическую работу против граждан России
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Global Look Press

МВД опубликовало розыскной список фигурантов, ведущих подрывную идеологическую работу в отношении россиян. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«В розыск объявлены россияне, осуществляющие деятельность, цель которой — дискредитация государственной политики страны и дестабилизация обстановки в регионах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в список попали лица, участвовавшие в деятельности ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) и в несогласованных акциях, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, а также подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Всего в перечень внесены три фигуранта уголовных дел: Низовцев Дмитрий, Шаведдинов Руслан, Волохонская Нина. А также МВД разыскивает подозреваемых в причастности к преступной деятельности: Голубева Даниила, Грибунина Павла и Ионова Артема.

До этого Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя Александра Адамова к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в финансировании экстремистской деятельности.

Ранее Минюст признал комментатора Шмурнова иноагентом.

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