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Минюст признал комментатора Шмурнова иноагентом

Минюст признал спортивного комментатора Александра Шмурнова иноагентом
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Садовников Дмитрий/Wikipedia

Министерство юстиции Российской Федерации признало спортивного комментатора Александра Шмурнова иностранным агентом. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что Шмурнов «выступал против специальной военной операции на Украине». Отмечается, что он проживает за пределами России.

Также в список попали диджей и рэпер Артем Бровков, историк Ирина Щербакова, политик Ксения Черепанова.

Кроме того, в список иностранных агентов внесли проект «Объектив».

На прошлой неделе Минюст внес в список иноагентов бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова (он же — Балу). В список также попали режиссер Иван Вырыпаев, стрит-арт-художник из Екатеринбурга Слава ПТРК и лауреат «Русского Букера» Михаил Шишкин. Кроме того, министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов журналистами из Абхазии. В список вошли журналистка Низфа Аршба и главный редактор абхазского издания «Нужная газета» Изида Чания.

Ранее иноагент Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом) назвала симпатичной свою фотографию в карточке розыска МВД.

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