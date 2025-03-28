Минюст признал комментатора Шмурнова иноагентом

Министерство юстиции Российской Федерации признало спортивного комментатора Александра Шмурнова иностранным агентом. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что Шмурнов «выступал против специальной военной операции на Украине». Отмечается, что он проживает за пределами России.

Также в список попали диджей и рэпер Артем Бровков, историк Ирина Щербакова, политик Ксения Черепанова.

Кроме того, в список иностранных агентов внесли проект «Объектив».

На прошлой неделе Минюст внес в список иноагентов бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова (он же — Балу). В список также попали режиссер Иван Вырыпаев, стрит-арт-художник из Екатеринбурга Слава ПТРК и лауреат «Русского Букера» Михаил Шишкин. Кроме того, министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов журналистами из Абхазии. В список вошли журналистка Низфа Аршба и главный редактор абхазского издания «Нужная газета» Изида Чания.

Ранее иноагент Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом) назвала симпатичной свою фотографию в карточке розыска МВД.