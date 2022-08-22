КТК вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов

Работу ВПУ-1 и ВПУ-2 на Морском терминале Каспийского Трубопроводного Консорциума приостановили из-за обнаружения трещин в узлах крепления подводных рукавов. Об этом сообщается в Telegram-канале КТК.

Отмечается, что трещины были найдены в августе текущего года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2.

«Обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести (примечание: танк плавучести представляет собой полую, наполненную воздухом конструкцию, которая предназначена для поддержания подводных рукавов шлангов в заданной конфигурации)», — говорится в заявлении.

В компании заверили, что угроза населению, флоре и фауне Черного моря исключена. Герметичность оборудования сохранена.

Сообщается, что по поводу обнаруженных повреждений подводного оборудования КТК незамедлительно обратилась к производителю ВПУ компании IMODCO, а также в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS за консультациями по вопросу возможности дальнейшей эксплуатации комплекса ВПУ.

«Данные организации настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести», — написано в публикации.

Подчеркивается, что причиной обнаруженных повреждений могло стать то, что в зимний период 2021-2022 года наблюдались исключительные сложные гидрометеоусловия.

«Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно. Погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3», — отмечается в сообщении.

В данный момент использование одного ВПУ позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах, пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что Казахстан рискует столкнуться с незапланированной остановкой прокачки своей нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней из-за экологических нарушений.