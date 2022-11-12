Один из выведенных из строя причалов КТК отремонтирован и запущен в эксплуатацию

Гендиректор КТК заявил, что первый причал отремонтирован и введен в эксплуатацию

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На первом выносном причальном устройстве (ВПУ) на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском завершены работы по замене танка плавучести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора КТК Николая Горбаня.

«Выполнен полный объем работ, ВПУ передан в эксплуатацию. И в настоящий момент уже идет погрузка первого танкера <...> мы оценивали риски и с учетом рисков проводили все работы: как подводные, так и надводные», — рассказал Горбань.

Он добавил, что подрядчик приступил к ремонтным работам на втором выносном причальном устройстве, но прогнозировать сроки окончания работ сложно из-за погодных условий.

Ранее Горбань говорил, что он пока не видит рисков немедленного применения санкций к КТК. Поэтому, по его словам, рано приходить к каким-либо окончательным заключениям о том, попадает ли деятельность КТК под действие санкций.

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