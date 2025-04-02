Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девять детей пострадали после взрыва петарды в подмосковной школе

112: в Подмосковье девять детей пострадали из-за взрыва петарды в школе
close
Telegram-канал 112

В Подмосковье мальчик взорвал петарду в классе, пострадали девять детей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в школе №2, расположенной в городе Истре. Один из учащихся взорвал петарду в классе.

В результате случившегося девятерым детям потребовалась помощь. Двоих осмотрел школьный медик, а еще семерых — врачи скорой помощи. 11-летнюю школьницу госпитализировали с токсическим отравлением парами и газами.

Отмечается, что петарда-бомбочка могла долго детонировать. Дети могли решить, что она уже не взорвется, и поэтому подошли с пиротехникой слишком близко. Такие «хлопушки» находятся в свободной продаже на маркетплейсах.

До этого в Подмосковье пятиклассник лишился трех пальцев из-за петарды. Пострадавший подбросил пиротехнику, а затем решил поднять ее с земли.

Ранее пьяный мужчина стрелял сигнальными ракетами из окна дома и кидал петарды в машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами