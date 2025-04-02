Девять детей пострадали после взрыва петарды в подмосковной школе

112: в Подмосковье девять детей пострадали из-за взрыва петарды в школе

В Подмосковье мальчик взорвал петарду в классе, пострадали девять детей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в школе №2, расположенной в городе Истре. Один из учащихся взорвал петарду в классе.

В результате случившегося девятерым детям потребовалась помощь. Двоих осмотрел школьный медик, а еще семерых — врачи скорой помощи. 11-летнюю школьницу госпитализировали с токсическим отравлением парами и газами.

Отмечается, что петарда-бомбочка могла долго детонировать. Дети могли решить, что она уже не взорвется, и поэтому подошли с пиротехникой слишком близко. Такие «хлопушки» находятся в свободной продаже на маркетплейсах.

До этого в Подмосковье пятиклассник лишился трех пальцев из-за петарды. Пострадавший подбросил пиротехнику, а затем решил поднять ее с земли.

Ранее пьяный мужчина стрелял сигнальными ракетами из окна дома и кидал петарды в машины.