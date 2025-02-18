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В Подмосковье пятиклассник лишился трех пальцев, подобрав петарду с земли

Школьнику оторвало четыре пальца при взрыве петарды в Подмосковье
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Ben Schonewille/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье 11-летнему мальчику оторвало четыре пальца при взрыве петарды, сообщает mk.ru.

Несчастный случай произошел 16 февраля в Волоколамском городском округе. Вечером ребенок отпросился у родителей и пошел в гости к знакомому, который живет по соседству.

Школьники собрались там небольшой компанией, нашли петарду и, так как взрослых дома не оказалось, стали с ней играть. Пострадавший подбросил петарду, а затем решил поднять ее с земли. Раздался взрыв, из-за которого у школьника оторвало четыре пальца на левой руке.

Его экстренно доставили в больницу. Врачам удалось пришить пострадавшему лишь большой палец.

Ранее в Москве пенсионерка пострадала из-за петарды, брошенной в ее окно подростками.

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